Станислав Черчесов: в Турции будет другой футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Молдавии. Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Не хватало ли сегодня Дзюбы? К футболу этот вопрос имеет отношение? По-моему, нет.

Математикой не занимались, о корзине не думали. Это подразумевается, но впереди ещё две игры, которые всё решат. Тем более никогда не знаешь, какая корзина тебе принесёт больше счастья.

Век живи, век учись. Слышал, что есть искренний футбол, но прилагательное нежный впервые от вас слышу. Сложно ответить был ли он сегодня нежным, ибо смотрю на футбол своими глазами.

Когда играешь за сборную, любая игра важна. Мы настраивались победить, не реализовали моменты, соперник козыри какие-то представил. Гол в таких играх решает многое. Мы не делим на контрольные и официальные.

Понятно, что в Турции будет другой футбол. С нежного футбола перейдём на другой, Лига Наций, у нас будут изменения. Будем готовиться. А сегодня был контрольный матч, который дал пишу для размышлений», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.