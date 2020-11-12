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Джикия: быть капитаном сборной России мне комфортно

Джикия: быть капитаном сборной России мне комфортно
Футбол / Сборная России 0

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выход с капитанской повязкой в товарищеском матче со сборной Молдавии (0:0).

«Комфортно ли мне быть капитаном? Комфортно», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Нападающий Артём Дзюба, который был капитаном в предыдущих матчах сборной, участия во встрече не принимал.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску, помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирча Григориу.

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