Мостовой: зачем вообще вставили этот непонятный товарищеский матч?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче с Молдавией (0:0).
«Задача была проверить много футболистов. Когда ещё это делать, если не с Молдавией. Зачем вообще вставили эту непонятную товарищескую игру? Я ожидал победы, хоть и не лёгкой. Думал, что выиграем — 1:0, 2:1, но даже забить не смогли. Ясно, что трагедии из такого результата делать не стоит.
Сейчас скажут, что мы и Молдавию обыграть не можем. Но у нас и хуже бывало. Наша главная игра впереди — с Турцией. Вот после неё будем делать выводы. А сегодня была тренировочная игра, пусть и против игроков, которых мало кто знает. Какую-то пищу для размышления получили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0.
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