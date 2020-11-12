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Станислав Черчесов: оценивать игру молодых пока не будем, рады их дебюту

Станислав Черчесов: оценивать игру молодых пока не будем, рады их дебюту
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением об игре футболистов, которые были привлечены из молодёжной сборной. В стартовом составе россиян на товарищеский матч с Молдавией попали Игорь Дивеев, Даниил Фомин и Фёдор Чалов. Во втором тайме на поле вышел полузащитник Иван Обляков.

«Оценивать игру молодых пока не будем. Это надо делать после определённых периодов. Рады их дебюту. Мы последовательны, давно говорили, что вызовем их, когда будет возможность. Чтобы быть более объективным, надо спокойно ещё раз посмотреть игру, чтобы и нюансы подсказать, и игру оценить. Мы терпеливы к новобранцам. Важно дать шанс игрокам, у которых есть потенциал. Их отношением к игре и тренировкам я доволен», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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