Уткин — о словах Черчесова: у Сафонова что, родителей нет? Или их можно вот так позорить?

Блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова про голкипера национальной команды и «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Мне просто интересно. Если самого Черчесова спросить про какого-то игрока, например, хоть бы про Кудряшова, или про Джанаева: он что, Станислав Саламович, ваш сын внебрачный? Как Станислав Саламович отреагирует на такую шутяру? Вы вот как думаете? Побагровеет весь или частично?
У Сафонова что, родителей нет, или их можно вот так позорить на волне своей дремучести и несдержанности? Это даже не трамвайное, это какое-то хамство на уровне повозки с осликом. Фу", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
«Сафонову рано выходить в основе сборной? Это ваш внебрачный сын, что ли, почему всё время про него спрашиваете?» — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
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