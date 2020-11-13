Черчесов: не хватало ли сегодня Дзюбы? По-моему, этот вопрос не имеет отношения к футболу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе. Россияне в товарищеском матче сыграли вничью со сборной Молдавии со счётом 0:0. Дзюба не был вызван в национальную команду после скандала с распространением интимного видео. Но наставник сборной отказался говорить о нападающем.
«Не хватало ли сегодня Дзюбы? К футболу этот вопрос имеет отношение? По-моему, нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В стартовом составе сборной России на матч с Молдавией вышел форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Во втором тайме нападающего «армейцев» заменил форвард «Спартака» Александр Соболев. Россияне за 90 минут матча нанесли пять ударов в створ соперника
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