Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: не хватало ли сегодня Дзюбы? По-моему, этот вопрос не имеет отношения к футболу

Черчесов: не хватало ли сегодня Дзюбы? По-моему, этот вопрос не имеет отношения к футболу
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе. Россияне в товарищеском матче сыграли вничью со сборной Молдавии со счётом 0:0. Дзюба не был вызван в национальную команду после скандала с распространением интимного видео. Но наставник сборной отказался говорить о нападающем.

«Не хватало ли сегодня Дзюбы? К футболу этот вопрос имеет отношение? По-моему, нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В стартовом составе сборной России на матч с Молдавией вышел форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Во втором тайме нападающего «армейцев» заменил форвард «Спартака» Александр Соболев. Россияне за 90 минут матча нанесли пять ударов в створ соперника

Станислав Черчесов: оценивать игру молодых пока не будем, рады их дебюту
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020