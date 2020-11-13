Сборная Шотландии вышла на Евро, обыграв Сербию по пенальти

В финальной встрече пути C плей-офф квалификации чемпионата Европы сборная Сербии обыграла сборную Шотландии. Встреча проходила на стадионе «Райко Матич — Црвена звезда» в Белграде. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти со счётом 5:4 выиграли шотландцы.
В начале второго тайма гол забил форвард шотландцев Райан Кристи. Костич отдал передачу низом прямо на соперника на своей половине поля. После этого Макгрегор отдал пас на Кристи, тот выждал паузу и прицельно пробил из центральной зоны у чужой штрафной в угол ворот.
На 90-й минуте после подачи с углового с левого фланга Мактоминай упустил Луку Йовича в центре штрафной и тот ударом головой отправил мяч в угол ворот Маршалла, сравняв счёт.
В дополнительные полчаса команды обошлись без голов. В серии пенальти удача была на стороне сборной Шотландии — британская команда реализовала все пять попыток, а форвард сборной Сербии Александар Митрович пробил неточно.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогали ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес.
Сербия обеспечила себе участие в групповом этапе Евро-2020. Команда сыграет в группе D с Англией, Хорватией и Чехией.
Чемпионат Европы должен был состояться минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.
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