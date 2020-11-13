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Словакия в дополнительное время обыграла Ирландию и вышла на чемпионат Европы

Словакия в дополнительное время обыграла Ирландию и вышла на чемпионат Европы
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В финальной встрече пути В плей-офф квалификации чемпионата Европы сборная Словакии обыграла сборную Северной Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте встречи полузащитник сборной Словакии Юрай Куцка забил гол. На 87-й минуте защитник словаков Милан Шкриньяр отправил мяч в собственные ворота.

Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ему помогали Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный арбитр — Тобиас Штилер. Победный мяч на счету Михала Дюриша. Форвард кипрской «Омонии» отличился на 110-й минуте.

Словакия обеспечила себе участие в групповом этапе Евро-2020. Команда сыграет в группе E с Испанией, Швецией и Польшей.

Чемпионат Европы должен был состояться минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.

ЧЕ-2020 - квалификация. Путь B - Финал
12 ноября 2020, четверг. 22:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
1 : 2
ДВ
Словакия
0:1 Куцка – 17'   1:1 Шкриньяр – 87' (автогол)   1:2 Дюриш – 110'
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