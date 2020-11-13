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Венгрия обыграла Исландию и получила путёвку на Евро-2020

Венгрия обыграла Исландию и получила путёвку на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Венгрии завоевала путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В финале квалификации венгры одержали победу в матче с исландцами. Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», завершилась со счётом 2:1.

На 11-й минуте счёт в матче открыл Гилфи Сигурдссон. Но удержать победный счёт гостям так и не удалось, они пропустили дважды в концовке встречи. На 88-й минуте равновесие в счёте восстановил Лоик Него, а уже в компенсированное время победный мяч забил Доминик Собослаи.

Сборная Венгрии сыграет в группе F. В этот квартет уже попали сборные Португалии, Франции и Германии.

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