Эриксен: моё положение в «Интере» странное

Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от своего выступления за итальянский клуб.

«Нет, я мечтал совершенно о другом. Полагаю, любой футболист хочет играть как можно чаще, но выбирать состав — прерогатива тренера.



Складывается немного странная ситуация: фанаты хотят, чтобы я выступал чаще, как и я, но у тренера совершенно другие планы. Я должен уважать это, я игрок.



Сейчас для «Интера» всё складывается не лучшим образом, но я признаю, что и без меня команда выиграла немало матчей в прошлом сезоне.



Сейчас я сосредоточен только на своей игре, посмотрим, что будет дальше, когда откроется трансферное окно», – сказал Эриксен в интервью телеканалу TV2 Sport.