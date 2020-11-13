Эриксен: моё положение в «Интере» странное
Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от своего выступления за итальянский клуб.
«Нет, я мечтал совершенно о другом. Полагаю, любой футболист хочет играть как можно чаще, но выбирать состав — прерогатива тренера.
Складывается немного странная ситуация: фанаты хотят, чтобы я выступал чаще, как и я, но у тренера совершенно другие планы. Я должен уважать это, я игрок.
Сейчас для «Интера» всё складывается не лучшим образом, но я признаю, что и без меня команда выиграла немало матчей в прошлом сезоне.
Сейчас я сосредоточен только на своей игре, посмотрим, что будет дальше, когда откроется трансферное окно», – сказал Эриксен в интервью телеканалу TV2 Sport.
«ПСЖ», «Реал», «Бавария» и «Тоттенхэм» интересуются Эриксеном
Рекомендуем вам
- 13 ноября 2020
-
05:06
-
04:18
-
04:05
-
03:55
-
03:08
-
02:40
-
02:15
-
01:33
-
01:26
-
01:18
-
01:03
-
00:39
-
00:16
-
00:06
- 12 ноября 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:38
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:32
-
22:31
-
22:16
-
22:05
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
20:57
-
20:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам