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Эриксен: моё положение в «Интере» странное

Эриксен: моё положение в «Интере» странное
Футбол / Италия 0

Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от своего выступления за итальянский клуб.

«Нет, я мечтал совершенно о другом. Полагаю, любой футболист хочет играть как можно чаще, но выбирать состав — прерогатива тренера.

Складывается немного странная ситуация: фанаты хотят, чтобы я выступал чаще, как и я, но у тренера совершенно другие планы. Я должен уважать это, я игрок.

Сейчас для «Интера» всё складывается не лучшим образом, но я признаю, что и без меня команда выиграла немало матчей в прошлом сезоне.

Сейчас я сосредоточен только на своей игре, посмотрим, что будет дальше, когда откроется трансферное окно», – сказал Эриксен в интервью телеканалу TV2 Sport.

«ПСЖ», «Реал», «Бавария» и «Тоттенхэм» интересуются Эриксеном
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