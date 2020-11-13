Савиола: Месси поразил меня сразу же как только я его увидел
Бывший форвард испанской «Барселоны», аргентинец Хавьер Савиола рассказал о первом впечатлении от игры Лионеля Месси, которого он впервые увидел на поле четырнадцатилетним.
«На одной из первых тренировок после трансфера в «Барселону» я общался с Карлесом Решаком, и тот сказал мне: «Тебе необходимо взглянуть на одного парня, твоего соотечественника. Сходи посмотри, точно не пожалеешь. Конечно, это был Месси. Он поразил меня до глубины души», – приводит слова Савиолы sport.es.
Хавьер Савиола был игроком «Барселоны» с 2001 по 2007 год. Сезон-2004/2005 форвард провёл в аренде в «Монако», сезон-2005/2006 — в «Севилье». Также Савиола выступал за мадридский «Реал», «Бенфику», «Малагу», «Олимпиакос» и «Эллас Верона».
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