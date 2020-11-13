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Аргентина сыграла вничью с Парагваем, гол Месси не засчитали

Аргентина сыграла вничью с Парагваем, гол Месси не засчитали
Футбол / Южная Америка 0

На стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Парагвая. В качестве главного арбитра матч обслуживал бразилец Бруно Пирес, ему ассистировали Данило Симон Манис и Луис Флавио де Оливейра.

Счёт на 21-й минуте открыли парагвайцы — отличился Анхель Ромеро. «Альбиселеста» ответила на это мячом Николаса Гонсалеса на 41-й минуте, голевую передачу на свой счёт записал Джованни Ло Чельсо. На 59-й минуте Лионель Месси мог вывести сборную Аргентины вперёд, однако его гол был отменён VAR.

После трёх матчей сборная Аргентины занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отбора с 7 очками, Парагвай — на 4-м месте, в активе команды 5 очков.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 3-й тур
13 ноября 2020, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Парагвай
0:1 Ромеро – 21' (пен)   1:1 Гонсалес – 41'
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