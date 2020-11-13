Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн

Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар всё ещё планирует добиться от «Барселоны» выплаты € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году, сообщает Marca.

Напомним, 28-летний футболист ранее подал иск к каталонскому клубу с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Годом позднее бразилец покинул сине-гранатовых, перейдя в стан парижан. По итогам рассмотрения иска требования Неймара были отклонены. Более того, самого игрока обязали выплатить «Барселоне» € 6,7 млн.

Сообщается, что адвокаты бразильского нападающего подали апелляцию на решение суда, и будут добиваться выплат бонусов от «Барселоны».

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.