Тренер сборной Чили потребовал уважения от «Интера». Итальянский клуб ответил

Между сборной Чили и «Интером» произошёл конфликт из-за нападающего Алексиса Санчеса.

Ранее «Интер» остался недоволен тем, что после матчей сборных их футболисты возвращаются в клуб с травмами. Выступая на пресс-конференции, главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда потребовал от европейских медицинских учреждений уважать врачей сборной Чили, отметив, что сейчас уже не колониальная эпоха. Он заявил, что медицинский персонал заботится о Санчесе и не собирается им рисковать.

В «Интере» в ответ на клубном сайте выступили с официальным заявлением.

«Считаем недавние высказывания главного тренера сборной Чили Рейнальдо Руэды неприемлемыми, оскорбительными и неточными. У клуба всегда было максимальное сотрудничество и прекрасные отношения со всем составом национальных сборных. В частности, в случае с Алексисом Санчесом игрок сталкивался с физическими проблемами почти во всех своих призывах в национальную сборную. В одном из них он получил серьёзную травму, из-за которой не выходил на поле в течение трёх месяцев. Это нанесло серьёзный спортивный ущерб клубу, который всегда внимательно и внимательно относился к здоровью своих игроков», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Санчес получил мышечное повреждение в расположении национальной команды.