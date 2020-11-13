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Бразильский защитник «Риу Аве» отказался от выгодного предложения российского клуба

Бразильский защитник «Риу Аве» отказался от выгодного предложения российского клуба
Футбол / Прочие турниры 0

Президент португальского клуба «Риу Аве» Антонио Силва сообщил, что защитник Матеус Рейс отказался от выгодного предложения со стороны одного из российских клубов.

«Греческий рынок закрылся, и от крупного российского клуба поступило предложение увеличить в два раза зарплату, которую ему предлагали в «Олимпиакосе». Сначала он сказал мне, что согласился, а на следующий день отказался», — приводит слова Силвы A Bola.

Матеус Рейс защищает цвета «Риу Аве» с 2018 года. Всего за португальский клуб он провёл 66 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 11 результативных передач. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2021 года. На данный момент трансферная стоимость бразильца составляет € 1,5 млн.

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