Бразильский защитник «Риу Аве» отказался от выгодного предложения российского клуба
Президент португальского клуба «Риу Аве» Антонио Силва сообщил, что защитник Матеус Рейс отказался от выгодного предложения со стороны одного из российских клубов.
«Греческий рынок закрылся, и от крупного российского клуба поступило предложение увеличить в два раза зарплату, которую ему предлагали в «Олимпиакосе». Сначала он сказал мне, что согласился, а на следующий день отказался», — приводит слова Силвы A Bola.
Матеус Рейс защищает цвета «Риу Аве» с 2018 года. Всего за португальский клуб он провёл 66 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 11 результативных передач. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2021 года. На данный момент трансферная стоимость бразильца составляет € 1,5 млн.
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