Губерниев: если у меня внебрачный сын Сафонов, то у Черчесова, наверное, Кузяев

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на шутку от главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Специалист спросил, не является ли вратарь «Краснодара» и национальной команды Матвей Сафонов внебрачным сыном телеведущего.



«Если у меня внебрачный сын Сафонов, то у тренера, наверное, Кузяев. Но это была рубрика «шутки за миллион», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».



В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Место в воротах занял Гильерме.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.

Черчесов — Губерниеву: Сафонов ваш сын внебрачный, почему всё время про него спрашиваете?