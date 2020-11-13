Губерниев: если у меня внебрачный сын Сафонов, то у Черчесова, наверное, Кузяев

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на шутку от главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Специалист спросил, не является ли вратарь «Краснодара» и национальной команды Матвей Сафонов внебрачным сыном телеведущего.
«Если у меня внебрачный сын Сафонов, то у тренера, наверное, Кузяев. Но это была рубрика «шутки за миллион», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
В товарищеском матче сборная Молдавии сыграла вничью с командой России. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 0:0. В стартовом составе сборной России впервые вышли Игорь Дивеев и Даниил Фомин. Место в воротах занял Гильерме.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу.
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