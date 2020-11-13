Колосков: при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли, при Соболеве — разум в атаке

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал результат товарищеского матча Россия – Молдавия (0:0).



«С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был, в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напомнил двухстороннюю игру на сборах. Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале, осуждать их, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит – провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа



«Фомин понравился, игрок на подходе уже к основному составу. Дивеев, за исключением последних минут, уверенно сыграл, он будет, считаю, скоро регулярно играть в стартовой составе. А вот Чалов, к сожалению, не очень себя проявил, рассчитывал, что он будет действовать активнее, все-таки он игрок комбинационный, умный. Видимо, некому было подыграть ему



Трудно сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», – цитирует Колоскова ТАСС.

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