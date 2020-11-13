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Кучаев – о дебюте за сборную: особо не волновался, был уверен в своих силах

Кучаев – о дебюте за сборную: особо не волновался, был уверен в своих силах
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, дебютировавший в составе сборной России в контрольном матче против Молдавии, поделился впечатлениями от игры. Игрок вышел на замену в начале второго тайма. Встреча закончилась вничью 0:0.

«Особо не волновался. Всё-таки уже есть определённый опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодёжную сборную. Понятно, что главная команда страны это огромная ответственность и серьёзный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче.

Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Фомин прокомментировал дебют в стартовом составе сборной России
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