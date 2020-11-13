Уткин: претензии фанатов «Локомотива» напоминают письма Мартина Лютера Кинга папе римскому

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями об опубликованном болельщиками «Локомотива» списке претензий к руководству клуба.



«Болельщики «Локомотива» опять перечислили все свои претензии к руководству клуба, и всё это уже напоминает те самые письма, которые Мартин Лютер Кинг писал папе римскому, а потом из этого родилась протестантская религия, или лютеранство.



Сколько они претензий перечислили? То ли 17, то ли 27, то ли 48. Чтобы перечислять это так подробно, нужно быть уверенным, что того, кому ты это письмо направляешь, действительно интересует, что ты скажешь, и он дочитает это до конца. Сомневаюсь, что так оно и есть. Очень сильно сомневаюсь, что воображаемые адресаты – а именно те, кто руководит РЖД, – именно так отнесутся к подобному письму. Если уж с другой стороны ты хочешь выглядеть более звучным и конкретным, ну ограничься пятью претензиями, чтобы было хлёстко», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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