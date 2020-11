Расписание матчей Евро-2020 по футболу

Определились все участники турнира предстоящего чемпионата Европы по футболу. Сборные распределились по группам следующим образом:



Группа А. Италия, Турция, Уэльс, Швейцария



Группа В. Бельгия, Россия, Дания, Финляндия



Группа С. Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония



Группа D. Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия



Группа Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия



Группа F. Германия, Португалия, Франция, Венгрия



Организаторы соревнований представили официальное расписание матчей. Встреча-открытие Турция – Италия пройдёт 11 июня, а финал состоится ровно через месяц – 11 июля.

Групповой этап

11 июня



Группа A: Турция — Италия (21:00, Рим)



12 июня



Группа A: Уэльс — Швейцария (15:00, Баку)

Группа B: Дания — Финляндия (18:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург )



13 июня



Группа D: Англия — Хорватия (15:00 Лондон )

Группа C: Австрия — Северная Македония (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина (21:00, Амстердам)



14 июня



Группа D: Шотландия — Чехия (15:00, Глазго )

Группа E: Польша — Словакия (18:00, Дублин )

Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)



15 июня



Группа F: Венгрия — Португалия (18:00, Будапешт )

Группа F: Франция — Германия (21:00, Мюнхен )



16 июня



Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург )

Группа A: Турция — Уэльс (18:00, Баку )

Группа A: Италия — Швейцария (21:00, Рим )



17 июня



Группа C: Украина — Северная Македония (15:00, Бухарест )

Группа B: Дания — Бельгия (18:00, Копенгаген )

Группа C: Нидерланды — Австрия (21:00, Амстердам )



18 июня



Группа E: Швеция — Словакия (15:00, Дублин )

Группа D: Хорватия — Чехия (18:00, Глазго )

Группа D: Англия — Шотландия (21:00, Лондон )



19 июня



Группа F: Венгрия — Франция (15:00, Будапешт )

Группа F: Португалия — Германия (18:00, Мюнхен )

Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао )



20 июня



Группа A: Италия — Уэльс (18:00, Рим )

Группа A: Швейцария — Турция (18:00, Баку )



21 июня



Группа C: Северная Македония — Нидерланды (18:00, Амстердам )

Группа C: Украина — Австрия (18:00, Бухарест )

Группа B: Россия — Дания (21:00, Копенгаген )

Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург )



22 июня



Группа D: Чехия — Англия (21:00, Лондон )

Группа D: Хорватия — Шотландия (21:00, Глазго )



23 июня



Группа E: Словакия — Испания (18:00, Бильбао )

Группа E: Швеция — Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия — Венгрия (21:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция (21:00, Будапешт )



Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.



24 и 25 июня — дни отдыха



ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

26 июня

1: 2A — 2B (18:00, Амстердам )

2: 1A — 2C (21:00, Лондон )



27 июня

3: 1C — 3D/E/F (18:00, Будапешт)

4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао )



28 июня

5: 2D — 2E (18:00, Копенгаген )

6: 1F — 3A/B/C (21:00, Бухарест )



29 июня

7: 1D — 2F (18:00, Дублин)

8: 1E — 3A/B/C/D (21:00. Глазго)



30 июня и 2 июля — дни отдыха



Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)



3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (18:00, Баку )

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (21:00, Рим )



4 и 5 июля — дни отдыха



Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон )



7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон )



8, 9, 10 июля — дни отдыха



Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На данный момент известно, что турнир должны принять 12 европейских городов (в том числе Санкт-Петербург), однако в УЕФА уже заявили, что их число может быть сокращено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.