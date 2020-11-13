Избитый Широковым судья: Кашшаи лично мне звонил и говорил, что хочет помочь

Судья Никита Данченков, пострадавший от экс-полузащитника сборной России Романа Широкова во время летнего матча любительский команд, рассказал о поддержке после инцидента.



«Писал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. Он как раз был на игре. Принёс извинения от лица всей команды, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, что если нужна какая-то помощь, могу к нему обращаться. Все одноклубники из «Амкала» тоже очень волновались и всячески поддерживали.



Поддержку выразили моя Московская коллегия судей, за что я безумно благодарен, и департамент судейства РФС во главе с Виктором Кашшаи. Он лично мне звонил и говорил, что озабочен данной ситуацией и хочет помочь в её решении. Не думаю, что РФС мог что-то сделать, это было соревнование не под их эгидой. Они не имеют права наказывать участников – дисквалификацией и прочим», — цитирует Данченкова «Советский спорт».

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