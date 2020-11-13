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Источник: у Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет

Источник: у Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет
Футбол / РПЛ 0

У нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. Личность шантажиста известна и форварду, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег, сообщает «Фонтанка».

Информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно — в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса.

Напомним, в социальных сетях было обнародовано интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. В итоге главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что не будет вызывать нападающего на ноябрьские матчи.

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