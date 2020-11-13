Источник: у Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет

У нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. Личность шантажиста известна и форварду, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег, сообщает «Фонтанка».
Информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно — в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса.
Напомним, в социальных сетях было обнародовано интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. В итоге главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что не будет вызывать нападающего на ноябрьские матчи.
- 13 ноября 2020
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:07
-
12:03
-
11:33
-
11:32
-
11:01
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:31
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:41
-
06:21
-
05:58
-
05:06
-
04:18
-
04:05
-
03:55
-
03:08
-
02:40
-
02:15
-
01:33
-
01:26
-
01:18