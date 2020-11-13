«Ростов» пригласил Александра Овечкина на матч с «Динамо»

«Ростов» пригласил Александра Овечкина на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».



«Мы знаем, что Вы – болельщик московского «Динамо». 28 ноября наш клуб сыграет на своём поле с вашей любимой командой. Для нас и для всех ростовских поклонников хоккея это стало бы большим событием – посещение матча одним из величайших спортсменов планеты. С удовольствием приглашаем Вас на «Ростов Арену» 28 ноября. Обещаем, что достойно встретим Вас и Вашу семью в Ростове-на-Дону», — написали представители клуба в своём «твиттере».



«Динамо» после прихода нового главного тренера Сандро Шварца выиграло три матча подряд. Команда набрала 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов» (23) — на шестом. Очная встреча состоится 28 ноября. Старт – в 19:00 мск.

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