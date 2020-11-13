Глава «Уфы»: Газизов сам нашёл деньги, купил Урунова в «Уфу» и продал его в «Спартак»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, как бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в «Спартаке», организовал переход полузащитника Остона Урунова.



«У Газизова есть хорошая изворотливость. Например, прошлой зимой у нас не было денег на покупку Урунова, уже тогда был коронавирус, деньги спонсоров в большом количестве тратились на борьбу с ним. Тогда я сказал Газизову: «Мне очень хочется, чтобы мы его взяли, но у меня нет денег. Давай подумаем, что можно сделать, потому что Урунов выстрелит». Газизов сам нашёл деньги и купил Остона. Единственное, мы могли продать Урунова подороже, но Газизов продал его туда, куда считал нужным. У меня не было морального права возразить – с учётом истории покупки.



Шамиль сам нашёл Урунова, сам привёз его в Россию, сам расплатился. Что я мог сказать Газизову? «Нет, теперь мы будем зарабатывать»? Наверное, я не мог так сделать», — цитирует Мурзагулова Sports.ru.

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