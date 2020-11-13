Василий Уткин: матч России с Молдавией — вообще никому не нужное событие

Известный блогер Василий Уткин высказался о ничьей в товарищеском матче между сборными Молдавии и России (0:0).
«Нет повода ни расстраиваться насчёт матча с Молдавией, ни веселиться – если бы была победа. Это совершенно, вообще никому не нужное событие. Не нужно стесняться проходного отношения к проходным играм. Я не представляю себе, какие мотивы должны быть у футболистов в ситуации, как нынешняя, играть такой матч изо всех сил. Только идиотизм (а у нас команда не дура).
Последнее значимое событие в жизни Молдавии футбольной произошло много лет назад, когда играть приезжала сборная Англии. Тогда тренировка происходила на совсем деревенском стадионе, и футболисты сборной Англии, уходя с неё, перелезали через забор. И вот тогда Пол Гаскойн подождал, пока Пол Инс подтянется и перегнётся, и на глазах у телекамер стянул с него штаны. Всё; позже ничего ярче и, не побоюсь этого слова, футбольнее Кишинёв не видел. Я бы на месте федерации футбола Молдавии установил памятную доску в честь этого события. И усерднее работал над подготовкой молодёжи», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 13 ноября 2020
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