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Валерий Петраков рассказал, как его разыграл Эдуард Стрельцов

Валерий Петраков рассказал, как его разыграл Эдуард Стрельцов
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, как во времена выступления в московском «Торпедо» его разыграл Эдуард Стрельцов.

«Я запомнил его немногословным, часто улыбался. У нас с Буряком была одна команда, и кто-то из докторов у нас стоял на воротах. А у них – Валентин Козьмич Иванов и Эдуард Анатольевич. И когда я бил по воротам, Козьмичу рикошетом попал в лицо. Ко мне подходит Стрельцов и подкалывает: «Ты не в составе. Кто Иванова обидит, играть не будет!» А у нас игра через два дня. Я сначала задумался. Но это оказался розыгрыш», — сказал Петраков в интервью для Youtube-канала oSporte TV.

Валерий Петраков выступал в составе «Торпедо» с 1981 по 1985 год. Он провёл 121 матч и забил 33 мяча.

У Стрельцова был свой матч со шведами. Хет-трик в Стокгольме менее чем за тайм
В 17 лет. В первом матче за сборную. Гений.
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