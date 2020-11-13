Валерий Петраков рассказал, как его разыграл Эдуард Стрельцов
Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал, как во времена выступления в московском «Торпедо» его разыграл Эдуард Стрельцов.
«Я запомнил его немногословным, часто улыбался. У нас с Буряком была одна команда, и кто-то из докторов у нас стоял на воротах. А у них – Валентин Козьмич Иванов и Эдуард Анатольевич. И когда я бил по воротам, Козьмичу рикошетом попал в лицо. Ко мне подходит Стрельцов и подкалывает: «Ты не в составе. Кто Иванова обидит, играть не будет!» А у нас игра через два дня. Я сначала задумался. Но это оказался розыгрыш», — сказал Петраков в интервью для Youtube-канала oSporte TV.
Валерий Петраков выступал в составе «Торпедо» с 1981 по 1985 год. Он провёл 121 матч и забил 33 мяча.
У Стрельцова был свой матч со шведами. Хет-трик в Стокгольме менее чем за тайм
В 17 лет. В первом матче за сборную. Гений.
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