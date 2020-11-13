Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков покинет РЖД
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в скором времени сменит место работы.
Как сообщает телеграм-канал Vgudok, управленец покидает РЖД, где был статс-секретарём и заместителем генерального директора. Источник, близкий к клубу, подтвердил «Чемпионату» эту информацию.
Напомним, Мещерякова начали активно критиковать болельщики «Локомотива» после решения клуба расстаться с главным тренером Юрием Сёминым минувшим летом. Под критику фанатов также попал генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе, пришедший в клуб при Мещерякове.
«Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера чемпионата, ЦСКА, на 10 очков.
Болельщики «Локомотива» сформулировали 27 претензий к Мещерякову и Кикнадзе
Рекомендуем вам
- 13 ноября 2020
-
15:38
-
15:31
-
15:12
-
15:07
-
15:01
-
14:41
-
14:41
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:07
-
12:03
-
11:33
-
11:32
-
11:01
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:31
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:41
-
06:21
-
05:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам