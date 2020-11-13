Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков покинет РЖД

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в скором времени сменит место работы.



Как сообщает телеграм-канал Vgudok, управленец покидает РЖД, где был статс-секретарём и заместителем генерального директора. Источник, близкий к клубу, подтвердил «Чемпионату» эту информацию.



Напомним, Мещерякова начали активно критиковать болельщики «Локомотива» после решения клуба расстаться с главным тренером Юрием Сёминым минувшим летом. Под критику фанатов также попал генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе, пришедший в клуб при Мещерякове.



«Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера чемпионата, ЦСКА, на 10 очков.

Болельщики «Локомотива» сформулировали 27 претензий к Мещерякову и Кикнадзе