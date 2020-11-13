Анатолий Мещеряков: я не планирую уходить из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о своём уходе из РЖД, где он был статс-секретарём и заместителем генерального директора.



«Ну, во-первых, я никуда не ушёл из РЖД. Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую. В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит «Локомотиву» остановиться. В-четвёртых, совет директоров (а не только я) в полном составе поддерживает то, что было сделано. На этом пока всё», — приводятся слова Мещерякова в "телеграме" журналиста Ивана Карпова.



Напомним, минувшим летом, после решения клуба расстаться с главным тренером Юрием Сёминым, болельщики «Локомотива» стали активно критиковать Мещерякова. Под критику фанатов также попал генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе, пришедший в клуб при Мещерякове.

Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков покинет РЖД