Пискунов: больше всего впечатлили Дриусси и Малком из «Зенита», тяжело против Н’Жье

Защитник «Чайки» Антон Пискунов рассказал о сборе с «Рубином» и назвал лучших игроков Российской Премьер-Лиги.



«До «Нефтехимика» я прошёл один сбор с «Рубином». Главное впечатление – общение с Бердыевым. Поразило, как он может настроить футболиста обычным разговором, без мотивационных речей.



Я тогда играл левого защитника. В последний день сбора он подозвал меня и сказал: «Мы собираемся подписывать с тобой контракт, готовься конкурировать с Ансальди». А я только приехал из Второй лиги, для меня Ансальди был топом. И меня это так зарядило, что я и сам поверил, что в полном порядке. Выдал чуть ли не лучший матч.



Кто из футболистов РПЛ больше всего впечатлил? Дриусси и Малком из «Зенита». Очень сильные футболисты. Малком играл больше на противоположном фланге, но даже с моего [фланга] было видно, что он в большом порядке: как он двигается, как он резко включает свою взрывную скорость. Ещё было тяжело играть против Клинтона Н’Жье из «Динамо». Он тоже резкий. Тяжело, но интересно – проверить себя на новом уровне и понять, в чём нужно прибавить», — цитирует Пискунова пресс-служба «Чайки».

Защитник Антон Пискунов стал игроком «Чайки»