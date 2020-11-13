Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ирландец Браун сдал положительный тест на коронавирус после матча с Англией

Ирландец Браун сдал положительный тест на коронавирус после матча с Англией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Престон Норт Энд» и сборной Ирландии Алан Браун сдал положительный тест на коронавирус после товарищеского матча с Англией (0:3), сообщает пресс-служба национальной команды в своём «твиттере». Игрок изолирован, а остальные члены сборной сдали отрицательные тесты.

12 ноября состоялся товарищеский матч между Англией и Ирландией. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Голы на свой счёт записали защитник Гарри Магуайр, полузащитник Джейдон Санчо и нападающий Доминик Калверт-Льюин. Алан Браун вышел на поле в основном составе и провёл полный матч.

В рамках международной паузы сборная Ирландии проведёт ещё два матча – с Уэльсом в гостях (15 ноября) и Болгарией дома (18 ноября).

Финляндия обыграла Ирландию в Лиге наций
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020