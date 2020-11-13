Ирландец Браун сдал положительный тест на коронавирус после матча с Англией
Полузащитник «Престон Норт Энд» и сборной Ирландии Алан Браун сдал положительный тест на коронавирус после товарищеского матча с Англией (0:3), сообщает пресс-служба национальной команды в своём «твиттере». Игрок изолирован, а остальные члены сборной сдали отрицательные тесты.
12 ноября состоялся товарищеский матч между Англией и Ирландией. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Голы на свой счёт записали защитник Гарри Магуайр, полузащитник Джейдон Санчо и нападающий Доминик Калверт-Льюин. Алан Браун вышел на поле в основном составе и провёл полный матч.
В рамках международной паузы сборная Ирландии проведёт ещё два матча – с Уэльсом в гостях (15 ноября) и Болгарией дома (18 ноября).
Финляндия обыграла Ирландию в Лиге наций
Рекомендуем вам
- 13 ноября 2020
-
16:13
-
15:38
-
15:31
-
15:12
-
15:07
-
15:01
-
14:41
-
14:41
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:07
-
12:03
-
11:33
-
11:32
-
11:01
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:31
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:41
-
06:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам