Ирландец Браун сдал положительный тест на коронавирус после матча с Англией

Полузащитник «Престон Норт Энд» и сборной Ирландии Алан Браун сдал положительный тест на коронавирус после товарищеского матча с Англией (0:3), сообщает пресс-служба национальной команды в своём «твиттере». Игрок изолирован, а остальные члены сборной сдали отрицательные тесты.



12 ноября состоялся товарищеский матч между Англией и Ирландией. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Голы на свой счёт записали защитник Гарри Магуайр, полузащитник Джейдон Санчо и нападающий Доминик Калверт-Льюин. Алан Браун вышел на поле в основном составе и провёл полный матч.



В рамках международной паузы сборная Ирландии проведёт ещё два матча – с Уэльсом в гостях (15 ноября) и Болгарией дома (18 ноября).

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