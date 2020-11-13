Избитый Широковым судья: Роман сразу хотел поговорить один на один, но я наотрез отказался

Судья Никита Данченков, пострадавший от экс-полузащитника сборной России Романа Широкова во время летнего матча любительских команд, объяснил решение обратиться в суд после инцидента.
«Почему решил пойти в суд? Во-первых, отношение к ситуации и человеку. В тот момент Широков не считал себя виноватым. Думал, что абсолютно прав, кидая по ходу дела различные фразы. Была ещё фраза: «Это вам за вчерашнее». За день до этого была игра «Спартак» – «Сочи»… Никаких извинений я не получил даже в устной форме.
Единственное, что было предпринято на месте: Широков хотел поговорить со мной один на один, но я наотрез отказался. Не думаю, что он агрессивно хотел поговорить. Как понимаю, он хотел этот конфликт закрыть. Но я считаю, что нанесён удар не только по моему имиджу, но и по имиджу судейского корпуса в целом», — приводит слова Данченкова «Советский спорт».
- 13 ноября 2020
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