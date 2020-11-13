Игроки сборной Шотландии спели и станцевали в честь вратаря, отбившего решающий пенальти

Футболисты сборной Шотландии ярко отпраздновали выход в финальную часть чемпионата Европы–2020.
В решающем матче пути C плей-офф квалификации Евро шотландцы на выезде играли с Сербией. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержали гости. Футболисты обеих команд отправляли мяч в сетку, пока очередь не дошла до нападающего хозяев Александра Митровича. Серб пробил в правый нижний угол, и вратарь шотландцев Дэвид Маршалл справился с ударом.
После матча гостевая команда отправилась праздновать успех. Футболисты даже посвятили танец и песню своему голкиперу. Видео опубликовано в «твиттере» сборной Шотландии.
По итогам вчерашних матчей были определены все участники чемпионата Европы, который пройдёт следующим летом. Также был опубликован календарь турнира.
- 13 ноября 2020
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