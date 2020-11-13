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Игроки сборной Шотландии спели и станцевали в честь вратаря, отбившего решающий пенальти

Игроки сборной Шотландии спели и станцевали в честь вратаря, отбившего решающий пенальти
Футбол / Евро-2020 0

Футболисты сборной Шотландии ярко отпраздновали выход в финальную часть чемпионата Европы–2020.

В решающем матче пути C плей-офф квалификации Евро шотландцы на выезде играли с Сербией. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержали гости. Футболисты обеих команд отправляли мяч в сетку, пока очередь не дошла до нападающего хозяев Александра Митровича. Серб пробил в правый нижний угол, и вратарь шотландцев Дэвид Маршалл справился с ударом.

После матча гостевая команда отправилась праздновать успех. Футболисты даже посвятили танец и песню своему голкиперу. Видео опубликовано в «твиттере» сборной Шотландии.

По итогам вчерашних матчей были определены все участники чемпионата Европы, который пройдёт следующим летом. Также был опубликован календарь турнира.

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Три команды ушли от поражения в основное время, забив в концовках вторых таймов, но Северной Ирландии и Сербии это не помогло.
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