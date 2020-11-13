Семак: Азмун и Дриусси работают индивидуально, Малком частично участвует в занятиях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал процесс подготовки клуба к возобновлению Российской Премьер-Лиги после паузы на матчи национальной команды.
«Акценты всегда одинаковы — приводить игроков в хорошее функциональное состояние. В том числе тех, кто достаточно много пропустил. В то же время даём отдохнуть тем, кто много играл, чтобы сохранить игровой тонус на будущие матчи, которых будет много. График после паузы очень плотный.
Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Артёму Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодёжной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборным.
Планомерно вводим его в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.
- 13 ноября 2020
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