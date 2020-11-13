«Ливерпуль» в январе может бесплатно подписать защитника «Арсенала»

Из-за большого количества травм «Ливерпуль» в январе планирует усилить центр обороны.
Как сообщает Daily Express, защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос является одним из главных претендентов на переход в стан мерсисайдцев.
По сведениям источника, Юрген Клопп рассматривает 32-летнего грека в качестве замены травмированных Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые из-за полученных травм выбыли на длительный срок.
В нынешнем сезоне Сократис был исключён из заявки «Арсенала» на матчи АПЛ. Также он не попал в заявку на Лигу Европы.
«Канониры» приобрели Папастатопулоса в 2018 году, по данным портала Transfermarkt, заплатив за его переход € 16 млн. До переезда на Туманный Альбион Папастатопулос пять лет выступал за дортмундскую «Боруссию», где два года (с 2013 по 2015-й) выступал под руководством Юргена Клоппа.
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