«Ливерпуль» в январе может бесплатно подписать защитника «Арсенала»

Из-за большого количества травм «Ливерпуль» в январе планирует усилить центр обороны.



Как сообщает Daily Express, защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос является одним из главных претендентов на переход в стан мерсисайдцев.



По сведениям источника, Юрген Клопп рассматривает 32-летнего грека в качестве замены травмированных Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые из-за полученных травм выбыли на длительный срок.



В нынешнем сезоне Сократис был исключён из заявки «Арсенала» на матчи АПЛ. Также он не попал в заявку на Лигу Европы.



«Канониры» приобрели Папастатопулоса в 2018 году, по данным портала Transfermarkt, заплатив за его переход € 16 млн. До переезда на Туманный Альбион Папастатопулос пять лет выступал за дортмундскую «Боруссию», где два года (с 2013 по 2015-й) выступал под руководством Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» — главный неудачник текущего сезона. В лазарете клуба целая команда Такая команда могла бы бороться за титулы.