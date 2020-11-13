«Что с того, что в «Спартаке» начинал?» Орлов призвал фанатов «Зенита» уважать Дзюбу

Комментатор Геннадий Орлов поддержал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в его конфликте с болельщиками.

«Дзюбе нужно завоевать уважение в глазах фанатов. Но фанаты есть разные. Я очень хорошо знаю всю нашу петербургскую торсиду. Есть часть зрителей, которые до сих пор не любят Быстрова, Аршавина, не считают Семака тренером и так далее. Но это их личное мнение, они имеют на него право. Дзюба по итогам прошлого сезона тренерами и игроками был признан лучшим футболистом России. Значит, профессиональное сообщество его признаёт, а вы по каким-то своим причинам нет.



Ну и что с того, что Артём начинал в „Спартаке“? Сейчас же он за „Зенит“ играет. Это же профессиональное дело. Нормальные люди относятся к Дзюбе положительно. Его вклад в развитие российского футбола и „Зенита“ в последние годы очевиден. Поэтому надо сдержаннее на всё это смотреть. Ну, это ультрас, это оголтелые люди. Всегда есть 10-15 процентов оголтелых людей, а есть середина. Надо всё-таки стремиться к середине. Если вам что-то не нравится в Дзюбе, поиронизируйте, но без обидных выкриков. Всё-таки должна быть культура, уважение. Этот парень выходит, зарабатывает болячки на будущее. У него же всё будет болеть — и кости, и мышцы. Профессиональный спорт не бывает без последствий. Поэтому хотя бы за это уважайте его», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.