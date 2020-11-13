С «Лацио» могут снять три очка в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус

Итальянская федерация футбола (FIGC) намеревается допросить футболистов «Лацио» Чиро Иммобиле, Тома Стракошу и Лукаса Лейву по делу о фальсификации тестов на коронавирус, сообщает Il Messagero.
В ноябре Федеральная прокуратура Италии начала вести расследование в отношении лаборатории Futura Diagnostica в Авеллино. Три футболиста римского клуба проходили там тесты на коронавирус. Их результаты были отрицательными, но тестирование УЕФА перед матчами Лиги чемпионов выявило заражение.
Теперь федерация футбола начала дисциплинарное расследование. «Лацио» подозревают в фальсификации документов и халатном отношении к распространению инфекции.
Если будет подтверждена вина «Лацио», с клуба могут снять от одного до трёх очков в Серии А. В настоящее время «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 13 ноября 2020
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