С «Лацио» могут снять три очка в Серии А из-за фальсификации тестов на коронавирус

Итальянская федерация футбола (FIGC) намеревается допросить футболистов «Лацио» Чиро Иммобиле, Тома Стракошу и Лукаса Лейву по делу о фальсификации тестов на коронавирус, сообщает Il Messagero.

В ноябре Федеральная прокуратура Италии начала вести расследование в отношении лаборатории Futura Diagnostica в Авеллино. Три футболиста римского клуба проходили там тесты на коронавирус. Их результаты были отрицательными, но тестирование УЕФА перед матчами Лиги чемпионов выявило заражение.

Теперь федерация футбола начала дисциплинарное расследование. «Лацио» подозревают в фальсификации документов и халатном отношении к распространению инфекции.

Если будет подтверждена вина «Лацио», с клуба могут снять от одного до трёх очков в Серии А. В настоящее время «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.