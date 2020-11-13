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РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков из-за задолженностей по зарплате

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков из-за задолженностей по зарплате
Футбол / РПЛ 0

Палата по разрешению споров РФС наложила на ФК «Тамбов» запрет на регистрацию новичков. Как сообщает пресс-служба организации, санкции связаны с задолженностями по зарплате.

Так, палата удовлетворила заявления Данила Клёнкина и Игоря Юрганова, которые потребовали погасить перед ними долги. «Тамбов» обязан выплатить Клёнкину задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплат. Юрганову должны погасить задолженность по заработной плате и иным выплатам, а также проценты за задержку выплаты.

Запрет на регистрацию будет снят после того, как клуб исполнит обязательства перед футболистами.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков признал, что клуб испытывает серьёзные финансовые трудности. В то же время он выразил надежду, что власти региона не бросят «Тамбов».

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