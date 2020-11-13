Объявлен лучший тренер АПЛ в октябре

Английская Премьер-лига признала наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту лучшим тренером чемпионата в октябре.



«Волки» в октябре набрали 10 очков в 4 матчах АПЛ. После 8-го тура подопечные португальского специалиста занимают 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 13 очков.



На награду также претендовали австриец Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон», 7 очков в 3 матчах), португалец Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 7 очков в 3 матчах), шотландец Дэвид Мойес («Вест Хэм», 5 очков в 4 матчах) и англичанин Дин Смит («Астон Вилла», 6 очков в 3 матчах).



46-летний португалец возглавил «Вулверхэмптон», игравший тогда в Чемпионшипе, летом 2017 года и в первый же сезон вывел «бродяг» в АПЛ.

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