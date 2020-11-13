Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Объявлен лучший тренер АПЛ в октябре

Объявлен лучший тренер АПЛ в октябре
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига признала наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту лучшим тренером чемпионата в октябре.

«Волки» в октябре набрали 10 очков в 4 матчах АПЛ. После 8-го тура подопечные португальского специалиста занимают 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 13 очков.

На награду также претендовали австриец Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон», 7 очков в 3 матчах), португалец Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 7 очков в 3 матчах), шотландец Дэвид Мойес («Вест Хэм», 5 очков в 4 матчах) и англичанин Дин Смит («Астон Вилла», 6 очков в 3 матчах).

46-летний португалец возглавил «Вулверхэмптон», игравший тогда в Чемпионшипе, летом 2017 года и в первый же сезон вывел «бродяг» в АПЛ.

«Выбираю между Россией и Украиной». Сборная может усилиться защитником из АПЛ!
Кто такой Макс Килман.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020