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Артём Дзюба получил дополнительный отдых в паузу для матчей сборных

Артём Дзюба получил дополнительный отдых в паузу для матчей сборных
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий команды Артём Дзюба получил дополнительный отдых в паузу для матчей международных сборных.

«Артёму Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что у Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. Личность шантажиста известна и форварду, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

Информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

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