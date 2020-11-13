Артём Дзюба получил дополнительный отдых в паузу для матчей сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий команды Артём Дзюба получил дополнительный отдых в паузу для матчей международных сборных.
«Артёму Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
Напомним, ранее появилась информация, что у Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. Личность шантажиста известна и форварду, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.
Информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.
- 13 ноября 2020
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