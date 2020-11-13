Рами: футболисты — плюшевые медведи на фоне того, что бывает на вечеринках с артистами

Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами поделился мнением о соблазнах, с которыми сталкиваются молодые футболисты. По словам Рами, он и сам мог поддаться соблазнам, которые бы разрушили его карьеру.

«Если бы не люди, которые меня окружали, я бы вляпался во всё это. Я натыкался на ребят, у которых были полные карманы наркотиков. Если бы я дал слабину, то умер бы.

Футболисты — лёгкие мишени для злоумышленников. Они атлетичные и красивые, люди с деньгами. Некоторые девушки используют их. Я, конечно, не буду обобщать, но многие интересуются футболистами лишь из-за денег и славы. Я бы хотел предупредить молодых футболистов, чтобы они были внимательнее. В ночном клубе свою любовь не найти.

В то же время я, посетив множество вечеринок с артистами, могу сказать, что футболисты — плюшевые медведи на фоне того, что там происходит», — цитирует Рами Le Parisien.