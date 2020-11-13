«Удинезе» не продаст зимой Родриго де Пауля, которым интересовался «Зенит»

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заверил болельщиков, что главная звезда полузащитник Родриго де Пауль не покинет команду зимой. Ранее аргентинец признал, что хотел бы играть в Лиге чемпионов, но «Удинезе» не планирует снижать финансовые требования, которые отпугивают потенциальных покупателей. Фриульцы по-прежнему требуют за него €40 млн.

«Мы не продаём де Пауля в январе. Важных игроков, как он, не продают зимой. У нас с ним прекрасные отношения, нет никаких проблем. Ещё два года назад я говорил, что он будет в команде. Мне тогда не верили», — цитирует Марино Football Italia со ссылкой на Radio 24.

В нынешнем сезоне де Пауль принял участие в семи матчах Серии А и забил один мяч, а также сделал одну результативную передачу.

Перед началом сезона сообщалось, что аргентинцем интересуется «Зенит».