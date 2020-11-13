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Александер-Арнольд: беру пример с Месси и Роналду

Александер-Арнольд: беру пример с Месси и Роналду
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд рассказал, с каких футболистов он берёт пример.

«Менталитет каждого спортсмена, каждого футболиста должен быть таким, чтобы стремиться к постоянному совершенствованию. Если вы посмотрите на двух лучших футболистов современности — Криштиану Роналду и Лионеля Месси, то увидите, что они всегда хотят совершенствоваться, добиваться и индивидуальных, и командных наград.

Месси выиграл шесть „Золотых мячей“, а Роналду — пять, но они всё ещё продолжают оставаться на невероятно высоком уровне. Они никогда не думали, что уже всего достигли и теперь можно и отдохнуть. У них есть голод до побед, желание и решимость 24/7, каждый день в году. Они никогда не выключаются из этой гонки.

Для меня это пример, которому я должен следовать. Если они всё ещё делают это в своём возрасте и на этом уровне, то тогда это то, чего я хочу достичь», — цитирует 22-летнего англичанина Goal.

Александер-Арнольд пропустит до четырёх недель из-за травмы, полученной в матче с «Сити»
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