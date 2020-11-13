Губерниев: мы с Черчесовым добрые приятели, поэтому такие пикировки — часть профессии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об обмене ироничными фразами с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. После товарищеского матча Молдавия — Россия (0:0) Губерниев спросил Черчесова, почему не играет голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Черчесов удивился вопросу, спросив, не является ли Сафонов внебрачным сыном Губерниева. После этого уже Губерниев ответил, что в таком случае Далер Кузяев является внебрачным сыном Черчесова.

«Это совершенно нормальная история. Мы с Черчесовым добрые приятели, поэтому такие пикировки, в том числе в прямом эфире, — это часть и моей, и его профессии. Он прекрасно знает стиль моей работы и с удовольствием приходит ко мне на интервью. Вчера у меня сработала эфирная реакция, и я так выразил своё мнение. Взрослые люди могут себе позволить не соглашаться друг с другом.

Сафонов отреагировал на нашу полемику с Черчесовым. Он подписался на меня в «Инстаграме», прислал смайлик улыбки и написал: «Это топ». Думаю, Матвей прекрасно понимает, что он созрел для национальной команды, и здорово, что его приглашают в сборную. Наступит его час, и он сумеет закрепиться в воротах, не умаляя достоинства Гильерме и других вратарей», — цитирует Губерниева Sport24.