Легенда «Ливерпуля»: будь Клопп темнокожим, его бы уже уволили

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Барнс, говоря о дискриминации по расовому признаку в АПЛ, заявил, что мерсисайдцы уволили бы главного тренера Юргена Клоппа в первые два года работы, если бы он был темнокожим.
«Можно создавать любые структуры, но если не поменять восприятие людей, то ничего не изменится. Приведу в пример Юргена Клоппа. Разве он был действительно успешен в первые два сезона в «Ливерпуле»? Он оба раза отстал от первого места на 20 очков, но мы продолжали верить в то, что он подходящий специалист.
В других обстоятельствах он потерял бы эту работу. Если бы он был темнокожим, его бы уволили в первые два года. Если бы он был англичанином, его бы тоже уволили.
Есть группа людей, которые подвергаются дискриминации в английском футболе, на самом высоком уровне. У клубов топ-6 не будет белого тренера-англичанина.
Да, есть Лэмпард, но это потому, что у него особая связь с «Челси». Это единственная причина, по которой он возглавил «аристократов». При других обстоятельствах он бы не получил эту работу», – цитирует Барнса talkSPORT.
57-летний Барнс выступал за мерсисайдцев на позиции полузащитника с 1987 по 1997 год. В составе красных он провёл 407 матчей, в которых забил 108 голов.
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