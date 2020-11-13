«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 21-летнему защитнику «Браги»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику португальской «Браги» Давиду Карму.
По сообщениям ESPN, в 21-летнем португальце лично заинтересован главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, который давно приметил игрока в играх за молодёжную сборную Португалии. Давид — один из вариантов усиления позиции левого центрального защитника.
Карму выиграл чемпионат Европы U19 в 2018 году в составе сборной Португалии.
Летом интерес к нему проявляли итальянские «Рома» и «Фиорентина», однако руководство «Браги» отказалось отпускать игрока, посчитав, что в будущем он будет стоить гораздо дороже.
В нынешнем сезоне португальской Примейры 21-летний защитник провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Карму в € 6 млн.
- 13 ноября 2020
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