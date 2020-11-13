«Ювентус» и «МЮ» проявляли предметный интерес к нападающему «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптон Уондерерс» Рауль Хименес подтвердил, что несколько европейских топ-клубов связывались с ним летом во время трансферного окна.



«В межсезонье каждый день появлялись разные слухи. Расскажу то, о чём знаю точно. Однажды я проснулся и мой агент сообщил мне, что ко мне проявляет предметный интерес «Ювентус». Кроме того, этим летом серьёзную заинтересованность во мне выражал «Манчестер Юнайтед». Но никакого соглашения достигнуто не было, даже близко ничего подобного не было. Я очень счастлив в «Вулверхэмптоне», — приводит слова Хименеса Goal.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний мексиканец провёл 8 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. «Волки» набрали 13 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

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