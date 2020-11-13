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Ривалдо: для борьбы в Лиге чемпионов «Барселоне» нужно подписать одного-двух нападающих

Ривалдо: для борьбы в Лиге чемпионов «Барселоне» нужно подписать одного-двух нападающих
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что сине-гранатовым необходимо подписать новых форвардов для борьбы в Лиге чемпионов.

«Я и до травмы Ансу Фати считал, что «Барселона» должна кого-то подписать, так что теперь я в этом уверен. Клуб должен попытаться купить одного или двух нападающих, если он хочет бороться за титул Лиги чемпионов. Куман должен иметь больше возможностей в атаке, чтобы команда могла быть конкурентоспособной в больших и важных матчах.

Ансу играл хорошо, он набирал уверенность и становился всё более влиятельным в команде. Его отсутствие — ещё одна головная боль для тренера», — цитирует Ривалдо Goal со ссылкой на Betfair.

«Барселона» в трёх турах Лиги чемпионов одержала три победы, набрав максимально возможные 9 очков. У «Ювентуса» 6 очков, у киевского «Динамо» и «Ференцвароша» — по одному.

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