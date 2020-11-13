Икер Касильяс назвал лучших голкиперов современности

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал лучших вратарей современности. Касильяс выделил голкиперов, которые выступают в чемпионате Испании. В частности, он назвал Марка-Андре Тер Штегена («Барселона»), Тибо Куртуа («Реал») и Яна Облака («Атлетико»).
«На мой взгляд, тер Штеген и Облак одинаково важны для своих клубов. В то же время Куртуа стал тем голкипером, которого ожидали увидеть в «Реале». Я бы поставил этих вратарей выше всех в списке», — цитирует Касильяса Marca.
«Атлетико», набрав в семи матчах 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Реал» (16) занимает четвёртое место, «Барселона» (11) находится на восьмой строчке.
4 августа Касильяс объявил о завершении профессиональной карьеры. Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» завоевал 18 трофеев, пять раз становился чемпионом Испании, а также завоевал два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С «Порту», где экс-голкипер провёл последние годы карьеры, Икер дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.
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