Опубликован стартовый состав молодёжной сборной России на контрольный матч с Венгрией

Сегодня, 13 ноября, состоится товарищеский матч молодёжных сборных Венгрии и России. Встреча пройдёт на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» в Секешфехерваре (Венгрия) и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Венгрия U21 — Россия U21. Опубликован стартовый состав российской команды.
Россия U21: Максименко, Степанов, Татаев, Маслов, Голубев, Куликов, Глебов, Ломовицкий, Тикнизян, Игнатьев, Макаров.
Запасные: Адаев, Ломаев, Карпов, Ненахов, Прохин, Литвинов, Рыбчинский, Бакаев, Игнатов.
Молодёжная сборная России, набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Соперниками команды по группе являются сборные Польши (17), Болгарии (15), Сербии (12), Эстонии (5) и Латвии (4).
- 13 ноября 2020
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