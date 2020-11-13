«ПСЖ» готов предложить Серхио Рамосу контракт с любыми финансовыми условиями

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает El Chiringuito TV. По данным источника, парижане готовы предложить испанцу щедрый контракт, только чтобы он согласился на переход во французский клуб. Более того, издание утверждает, что парижане готовы пойти на любые финансовые требования испанца.

Ранее сообщалось, что Рамос с большой долей вероятности покинет «Реал» по окончании текущего сезона.

Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года, и клуб всё ещё не продлил с ним соглашение. Сообщалось, что «Реал», обычно не предлагающий возрастным футболистам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Серхио двухлетний контракт.

Серхио защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.